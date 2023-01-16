Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

— Московский скоростной диаметр на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители, — и эта трасса должна к сентябрю уже подойти к Москве. Мы, в свою очередь, Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу, — сказал он во время открытия.