Только 10 процентов москвичей боятся штамма «кракен»

Новый штамм коронавирусной инфекции «кракен» пугает только каждого десятого москвича, а опасаются его лишь 12 процентов горожан. Об этом в понедельник, 16 января, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, имеющиеся в распоряжении у «Вечерней Москвы».

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— Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только каждого десятого москвича. Самые бесстрашные — антипрививочники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, около двух третей жителей столицы не боятся нового штамма болезни. Меньше всего переживают из-за распространения вируса горожане, которые не делали прививку — только семь процентов из них боятся «кракена».