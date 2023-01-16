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50 минут назад

Только 10 процентов москвичей боятся штамма «кракен»

Вечерняя Москва

Новый штамм коронавирусной инфекции «кракен» пугает только каждого десятого москвича, а опасаются его лишь 12 процентов горожан. Об этом в понедельник, 16 января, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, имеющиеся в распоряжении у «Вечерней Москвы».

Только 10 процентов москвичей боятся штамма «кракен»
Фото: ТАССТАСС

— Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только каждого десятого москвича. Самые бесстрашные — антипрививочники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, около двух третей жителей столицы не боятся нового штамма болезни. Меньше всего переживают из-за распространения вируса горожане, которые не делали прививку — только семь процентов из них боятся «кракена».

На территории России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Что это за штамм, чем он опасен, как от него защититься? Ответ на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

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