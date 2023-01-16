Россияне выбрали русское название для FacePay

Голосование за название системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте FacePay на русском языке завершилось на портале "Активный гражданин". Большинство участников проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты", следует из данных портала в понедельник.

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По данным портала, вариант "Система биометрической оплаты" набрал 21% голосов. На втором месте оказалось название "Оплати улыбкой" (19%), 15% граждан проголосовали за "Лицо Москвы", столько же отдали голосов за название "Облик". Вариант "Оплата взглядом" набрал 14% голосов.

Голосование за новое название системы бесконтактной оплаты проезда в транспорте FacePay на русском языке началось на портале "Активный гражданин" 13 декабря. Москвичам предложили пять названий на выбор: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик".