Россияне выбрали русское название для FacePay

Голосование за название системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте FacePay на русском языке завершилось на портале "Активный гражданин". Большинство участников проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты", следует из данных портала в понедельник.
По данным портала, вариант "Система биометрической оплаты" набрал 21% голосов. На втором месте оказалось название "Оплати улыбкой" (19%), 15% граждан проголосовали за "Лицо Москвы", столько же отдали голосов за название "Облик". Вариант "Оплата взглядом" набрал 14% голосов.
Голосование за новое название системы бесконтактной оплаты проезда в транспорте FacePay на русском языке началось на портале "Активный гражданин" 13 декабря. Москвичам предложили пять названий на выбор: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик".
Бесконтактный способ оплаты проезда FacePay заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года, а в сентябре 2022-го сервис появился еще и на всем Московском центральном кольце. В планах - внедрить FacePay для пассажиров регулярных речных маршрутов, наземного транспорта, аэроэкспрессов и Московских центральных диаметров.