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49 минут назад

Москвичи выбрали новое название для системы оплаты Face Pay

Москва24иещё 2

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты", сообщает сайт "Активного гражданина".

Москвичи выбрали новое название для системы оплаты Face Pay
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". В общей сложности в голосовании приняли участие 195 485 человек.

Второе месте после "Системы биометрической оплаты" получило название "Оплати улыбкой". За него свой голос отдали порядка 19% респондентов. По 15% получили варианты "Лицо Москвы", "Облик" и "Это должны решать специалисты". На последнем месте с 14% оказалось название "Оплати взглядом".

Ранее руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал об изменениях в билетной системе города в 2022 году. Он напомнил, что осенью минувшего года на всех станциях Московского центрального кольца заработала система Face Pay.

Она позволяет оплачивать поездки с помощью биометрии, поделился он. Также сервис стал доступен в столичном метро, параллельно его тестируют в наземном транспорте.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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