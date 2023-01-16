Москвичам рассказали о том, как разрабатывают навигацию в столичном метро

Москвичам рассказали о том, как работает отдел навигации столичного метро. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель отдела Сергей Литвинович подчеркнул, что работа каждого сотрудника подразделения важна. Навигационный отдел трудится над тем, чтобы пассажиры могли комфортно и быстро ориентироваться в подземке.

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"Наш отдел как организм. У каждого члена команды есть роль. Транспортные аналитики – мозг коллектива. Они решают, в каких местах разместить знаки, выбирают оптимальные габариты элементов, чтобы включить все необходимые сведения. Сотрудники, которые обрабатывают обращения, – наши глаза и уши", – добавил он.

По его словам, совершенствовать свою работу специалистам отдела навигации помогают отзывы пассажиров. От них можно узнать о каких-либо проблемах.

"У нас налажена ежедневная обратная связь с пассажирами. К каждому обращению индивидуальный подход. Если запрос требует более детального рассмотрения, наши специалисты выезжают на станцию", – рассказал Литвинович.

Также в команде присутствуют и графические дизайнеры, которые помогут воплотить задумку в жизнь. Как отметил Литвинович, в этой работе важен творческий подход.

Он также уверен, что все его сотрудники добросовестно трудятся, поскольку любят свой город. Они стараются приложить все усилия, чтобы жителям Москвы и туристам было комфортно перемещаться по столице.

Специалисты пользуются геоинформационными системами – это инструменты, которые позволяют анализировать и редактировать цифровую карту пространства. Макеты навигационных элементов проектируют в сервисах для графического дизайна.

Однако большую часть работы специалисты отдела навигации выполняют вручную. По словам Литвиновича, московский метрополитен уникален и требует индивидуального подхода.

Подразделение помогает распределять потоки пассажиров с помощью различных указателей и схем. Сотрудники должны следить за тем, что они находились в надлежащем состоянии и были актуальны. Литвинович рассказал, что отдел навигации и служба движения часто работают вместе.

"Например, специалисты совместными усилиями улучшили навигацию на станции "Комсомольская" Кольцевой линии – рекордсмене метро по пассажиропотоку. В сутки ей пользуются около 200 тысяч человек", – заметил он.

Работа ведется и в ночное время. Лайтбоксы моют и протирают от пыли, если нужно, актуализируют информацию. На замену макетов на станции обычно требуется одна ночь, однако на новых станциях ситуация обстоит иначе. Там может быть больше 100 навигационных указателей. У сотрудников уйдет несколько смен, чтобы обновить информацию.

Специалисты также предоставляют информацию о каких-либо изменениях в приложение "Метро Москвы".

Что касается разработки навигации, процесс всегда разный. Время, затраченное на него, будет зависеть от того, типовой это проект или новый, объяснил Литвинович. Иногда требуется запуск пилотной версии решения, чтобы пассажиры могли оценить нововведение.

После проработки проекта производственный отдел приступает к изготовлению макетов:

лайтбоксов;

схем;

стикеров;

логотипов.

Затем следует контрольный этап. Вся работа может занять несколько месяцев, более года – при внедрении инновации.

"Важный момент в навигации метро – нумерация линий. Коренные москвичи уже успели запомнить длинные названия линий: Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской. Но это неудобно для гостей столицы, так как запомнить их сложно", – добавил руководитель отдела.

Литвинович пояснил, что пассажирам легче запоминать цвет или номер. Задача навигационного отдела как раз и состоит в том, чтобы упростить ориентирование в метро.

Не забывают специалисты и про людей с ограниченными возможностями. Они узнали, где доступны подъемники, пандусы и другие необходимые средства для маломобильных граждан, и составили рейтинг самых удобных станций, которые были отмечены на схеме метрополитена.

Улучшенная линейная навигация в поездах "Москва-2020" стала одним из последних нововведений. Речь идет об экранных табло, на которых можно узнать:

по какой линии следует состав;

к какой станции направляется;

в каком вагоне едет пассажир;

сколько времени осталось до следующих станций;

как устроена следующая по маршруту станция.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в декабре 2022 года метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020".

В салонах новых поездов тише на 15%. Они оснащены широкими дверями, маршрутными табло, USB-портами для зарядки техники, кондиционерами и другими технологичными решениями.