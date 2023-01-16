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21 минуту назад

В визовом центре Хорватии в Москве сообщили о приеме заявлений от россиян на шенгенскую визу

Газета.Ru

Визовые центры Хорватии начали принимать заявления от граждан России на получение краткосрочной шенгенской визы. Об этом заявили ТАСС в визовом центре Хорватии в Москве.

ВЦ Хорватии начали принимать заявления от россиян на шенгенскую визу
Фото: ТАССТАСС

«Краткосрочные визы (типа C) теперь шенгенские, а долгосрочные остались национальными», — пояснили в центре.

Отмечается, что ранее выданные национальные визы при этом не станут шенгенскими и будут действовать до окончания срока.

С 1 января 2023 года Хорватия входит в Шенгенскую зону. С 9 января российские путешественники могут подать документы на хорватский Шенген в 19 городах, в том числе в Москве. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее рассказали, что консульский, сервисный и логистический сборы составят суммарно в пересчете с евро 8600 рублей.

Чтобы подать документы, нужно заполнить заявку на сайте хорватского МИДа и в определенный день лично принести в визовый центр все необходимые документы, включая загранпаспорт. Также нужно будет сдать биометрические данные, если они отсутствуют за последние 59 месяцев.

Новости Москвы,Ассоциация туроператоров России,
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