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16 января

Почти 390 тыс. водительских удостоверений выдали в Москве за 2022 год

Агентство «Москва»

Почти 390 тыс. водительских удостоверений выдали сотрудники столичной Госавтоинспекции в 2022 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Названо число выданных за год водительских удостоверений в столице
Фото: ТАССТАСС

«Госавтоинспекция Москвы подвела итоги работы регистрационно-экзаменационных подразделений в 2022 году. Предоставление государственных услуг является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел РФ, которые напрямую оказывают влияние на оценку деятельности полиции. За 12 месяцев прошлого года сотрудники столичной Госавтоинспекции совершили более 897 тыс. регистрационных действий, из них в МФЦ - более 222 тыс.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период сотрудниками экзаменационных подразделений выдано более 389 тыс. водительских удостоверений, в том числе подразделениями, расположенными на территории многофункциональных центров «Мои документы», - больше 76 тыс.

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