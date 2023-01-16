Названо число выданных за год водительских удостоверений в столице

«Госавтоинспекция Москвы подвела итоги работы регистрационно-экзаменационных подразделений в 2022 году. Предоставление государственных услуг является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел РФ, которые напрямую оказывают влияние на оценку деятельности полиции. За 12 месяцев прошлого года сотрудники столичной Госавтоинспекции совершили более 897 тыс. регистрационных действий, из них в МФЦ - более 222 тыс.», - говорится в сообщении.