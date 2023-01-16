Какими услугами портала mos.ru пользуются столичные предприниматели

В 2022 году юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались онлайн-инструментами для бизнеса на портале mos.ru свыше 2,2 миллиона раз. Среди наиболее популярных услуг — сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, на которых в Москву ежедневно доставляют продукты питания и различные товары. За это время на сайте также добавили ряд новых сервисов и модернизировали разработанные ранее.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«На портале представлено две сотни цифровых инструментов для ведения бизнеса. И востребованность онлайн-формата для решения деловых задач продолжает расти. В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами mos.ru больше 2,2 миллиона раз. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. А количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов на данный момент превышает 440 тысяч», — сообщила НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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Новые решения

С февраля у бизнесменов появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе. При этом срок предоставления разрешения сократился с 30 до 23 дней. В том же месяце компаниям и индивидуальным предпринимателям стала доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи». В электронном виде они могут оплатить более пяти тысяч различных счетов, узнать об имеющихся задолженностях и просмотреть историю финансовых операций.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что Москва первой в России создала систему, которая упростила операторам мобильной связи оформление документов, необходимых для строительства телеком-инфраструктуры. Теперь на портале mos.ru они могут подать заявление на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений городского Управления Роспотребнадзора. Это ускорит процесс и будет стимулировать развитие сотовых сетей.

Для руководителей организаций в сфере управления многоквартирными домами открыта онлайн-запись на обязательный квалификационный экзамен, который необходимо сдавать каждые пять лет. Это избавит их от необходимости очной регистрации и позволит уделить больше времени подготовке. А столичным застройщикам с середины декабря стал доступен в электронном виде полный перечень услуг сетевых организаций по подключению к инженерным сетям.

Топ популярных услуг

Самым востребованным по-прежнему остается сервис сверки финансово-лицевых счетов (ФЛС) Департамента городского имущества.

«Сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка существует на портале mos.ru с 2015 года. С его помощью можно узнать о состоянии лицевого счета, в пару кликов совершить оплату и настроить автоплатеж. Кроме того, он позволяет получить выписку из ФЛС, в которой содержатся сведения о начислениях, поступивших платежах, остатке на балансе, задолженности. В 2022 году сервисом воспользовались более миллиона раз», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.