Предсказано изменение цен на новостройки в Москве

Цены квартиры в новостройках Москвы в 2023 году будут расти примерно на уровне инфляции. Такую динамику на первичном рынке недвижимости в столице предсказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

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Специалисты считают, что резких изменений стоимости «первички», как в 2020 и 2021 годах, ждать не стоит. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка ожидает, что продление льготной и семейной ипотек обеспечит застройщикам стабильный спрос на проекты.

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«В то же время в обществе сохраняется обстановка неопределенности, которая препятствует росту потребительской активности. Продолжает снижаться и платежеспособность населения», — добавила эксперт.

При этом специалистка отметила, что средняя стоимость основных стройматериалов вернулась к уровням начала 2022 года.

По прогнозам Коркки, самыми востребованными у покупателей типами квартир останутся студии и однокомнатные квартиры в проектах массового сегмента и бизнес-класса — они рассчитаны в основном на людей с относительно невысоким доходом. Совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин убежден, что также спросом будут пользоваться семейные квартиры — «двушки» и «трешки». «Это станет следствием расширения семейной ипотеки. Соответственно, такие варианты в 2023 году могут дорожать быстрее других», — допускает эксперт.

Управляющий директор агентства «Бон Тон» Валерия Цветкова предполагает, что застройщики начнут активно бороться за осторожного и нерешительного покупателя — будут предлагать скидки и субсидировать ипотечную ставку в допустимых пределах. Специалистка отметила, что массовые акции уже вернулись на первичный рынок во второй половине 2022 года — покупатели могли рассчитывать на дисконт от 10 процентов. В 2023-м, по словам Цветковой, возможные новые рекорды по скидкам.