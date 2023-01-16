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54 минуты назад

Определены районы Москвы с максимально подорожавшим жильем

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Районы Москвы с максимально подорожавшим по итогам четвертого квартала 2022 года жильем в новостройках определили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Метриум».

Названы районы Москвы с сильно подорожавшими новостройками
Фото: Глеб Щелкунов / КоммерсантъГлеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Район Выхино-Жулебино занял первое место в рейтинге локаций старой Москвы по росту цен в новостройках массового сегмента и бизнес-класса. Средняя цена одного квадратного метра в этом районе выросла к предыдущему кварталу на 53,4 процента, до 313,9 тысячи рублей», — говорится в пресс-релизе.

На второй строчке с ростом стоимости на 21,2 процента, до 378,6 тысячи рублей, расположился Бутырский район, а на третьей оказался Алтуфьевский район, где средняя цена «квадрата» выросла на 16,8 процента, до 283,3 тысячи рублей. Четвертое место заняли Печатники с подорожанием на 17,3 процента, до 368,8 тысячи рублей, а замкнул пятерку лидеров Головинский район, в котором зафиксировали прибавку на 9,6 процента, до 352,7 тысячи рублей.

В рейтинг также вошли районы Северное Медведково, Тимирязевский, Бабушкинский, Коптево и Вешняки, где квартиры в новостройках подорожали от 8,9 процента до 7,6 процента.

Ранее россияне стали массово скупать квартиры в Москве и Подмосковье. В столичном регионе было зарегистрировано 12,78 тысячи сделок, что сделало декабрь рекордным месяцем по их числу за прошлый год.

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