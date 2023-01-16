30 тысяч подарков реализовали через социальный маркетплейс в Москве

Участники социального маркетплейса «Москва — добрый город» реализовали почти 30 тысяч подарков с июля 2021 года. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила первый заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

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— Приятно, что усердие и таланты особых мастеров оценили не только горожане, но и крупные столичные компании. С момента запуска проекта удалось реализовать почти 30 тысяч особых изделий ручной работы, — сказала она.

Подарки для реализации на маркетплейсе изготавливают люди с особенностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Горожане создают различные изделия из дерева, керамики, текстиля и других материалов.

Сначала в проекте приняло участие семь некоммерческих организаций, которые представили порядка 200 мастеров. Сегодня на площадке представлены работы более чем тысячи человек из 32 НКО, передает официальный сайт мэра Москвы.