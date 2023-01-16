30 тысяч подарков реализовали через социальный маркетплейс в Москве

Участники социального маркетплейса «Москва — добрый город» реализовали почти 30 тысяч подарков с июля 2021 года. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила первый заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
— Приятно, что усердие и таланты особых мастеров оценили не только горожане, но и крупные столичные компании. С момента запуска проекта удалось реализовать почти 30 тысяч особых изделий ручной работы, — сказала она.
Подарки для реализации на маркетплейсе изготавливают люди с особенностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Горожане создают различные изделия из дерева, керамики, текстиля и других материалов.
Сначала в проекте приняло участие семь некоммерческих организаций, которые представили порядка 200 мастеров. Сегодня на площадке представлены работы более чем тысячи человек из 32 НКО, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что в предстоящие три года бюджетные расходы на социальную политику в Москве составят почти 6,3 триллиона рублей. Из них в 2023 году на эти цели выделили более 2,1 триллиона рублей.