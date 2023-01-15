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1 час назад

Москвичам напомнили меры безопасности во время зимней прогулки в лесу

Мослента

Меры безопасности во время зимней прогулки в лесу напомнили жителям столичного региона в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Отмечается, что эти правила помогут выжить в лесу, если человек заблудится.

Москвичам напомнили меры безопасности во время прогулки в лесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одевайтесь "как капуста". Это касается не только тела, но и конечностей, ведь они замерзают первыми. Термобелье — на все тело, перчатки или лучше варежки — на руки, зимние сапоги или валенки должны быть хотя бы до колена. На голове — теплая шапка. Используйте лыжные маски или закрывайте рот и нос шерстяным шарфом при сильном морозе», — говорится в пресс-релизе.

Также москвичам рекомендовали взять с собой запасной комплект одежды или хотя бы вторые носки и перчатки. Идти в лес надо сытыми, а с собой лучше взять высококалорийную, но легкую еду: бутерброды с салом или мясом, гематоген, орехи или шоколад. При этом алкогольные напитки на морозе запрещены, поскольку создают ложное чувство тепла.

Специалисты отметили, что нельзя ходить в лес в одиночку, если замерзли руки, лучше греть их подмышками, а при обморожении поможет вазелин, который заранее следует взять с собой.

Ранее был перечислен алгоритм действий для заблудившихся зимой в лесу. По данным специалистов, нужно построить убежище из снега, расположив его у обрывов склонов, сломов деревьев или у ствола ели, то есть там, где естественным образом наметает снег.

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