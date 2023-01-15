Москвичам спрогнозировали погоду на февраль

Морозный февраль в Москве спрогнозировала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с «Российской газетой» она заявила, что в центральной России температура в последний месяц зимы будет преимущественно минус 8-13 градусов ночью, днем — минус 2-7 градусов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Значительных осадков при этом не ожидается. «На европейской территории никаких серьезных снегопадов пока не прогнозируется. В том числе и в Москве осадков выпадает мало», — отметила синоптик.