Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона

О разгрузочных днях белого медведя Диксона стало известно из сообщения директора московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале.

Фото: Мослента Мослента

«Вес Диксона зоологи держат под контролем. Ему регулярно устраивают разгрузочные дни с упором на диетическое мясо», — заявила она.

На приложенном ей к публикации видео зверь завтракает горбушей.

«Позже он получит крольчатину», — уточнила директор зоопарка.

Размер порций Диксона в такие дни, по ее словам, значительно меньше.