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46 минут назад

Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона

Мослента

О разгрузочных днях белого медведя Диксона стало известно из сообщения директора московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале.

Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона
Фото: МослентаМослента

«Вес Диксона зоологи держат под контролем. Ему регулярно устраивают разгрузочные дни с упором на диетическое мясо», — заявила она.

На приложенном ей к публикации видео зверь завтракает горбушей.

«Позже он получит крольчатину», — уточнила директор зоопарка.

Размер порций Диксона в такие дни, по ее словам, значительно меньше.

Ранее стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам. В месте возможной инъекции зоологи слегка тянут его за шерсть.

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