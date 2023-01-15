Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона

О разгрузочных днях белого медведя Диксона стало известно из сообщения директора московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале.
«Вес Диксона зоологи держат под контролем. Ему регулярно устраивают разгрузочные дни с упором на диетическое мясо», — заявила она.
На приложенном ей к публикации видео зверь завтракает горбушей.
«Позже он получит крольчатину», — уточнила директор зоопарка.
Размер порций Диксона в такие дни, по ее словам, значительно меньше.
Ранее стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам. В месте возможной инъекции зоологи слегка тянут его за шерсть.