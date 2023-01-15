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14 минут назад

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Мослента

О продлении в Москве и Подмосковье «желтого» уровня погодной опасности предупреждает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: МослентаМослента

«Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения до 21:00 вторника, 17 января», — сообщает ведомство.

Москвичей и жителей области также предупредили об опасности из-за ветра, порывы которого местами достигнут 15 метров в секунду.

«Период предупреждения с 21:00 воскресенья, 15 января, до 21:00 понедельника, 16 января», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Ранее предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности действовало до 23:00 воскресенья, 15 января. Причиной стало гололедно-изморозевое отложение.

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