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1 час назад

В Москве за сутки выявили 1 228 случаев коронавируса

Москва24иещё 2

В Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1 228 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 1 228 случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Не смогли побороть инфекцию за прошедший день 13 человек. Госпитализация потребовалась 101 пациенту. Вылечились от коронавируса 1 128 человек, поделились врачи.

В общей сложности с начала пандемии в столице было отмечено 3 319 210 случаев COVID-19. Выздоровели 3 124 212 человек, умерли 47 712 пациентов.

Между тем Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил данные, согласно которым на территории России выявили 4 289 новых случаев заражения COVID-19.

За день выздоровели 3 466 пациентов. Однако госпитализировали в стране 363 человека.

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