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59 минут назад

В Москве выпустили билеты "Единый" к 111-летию со дня рождения Аркадия Райкина

ТАССиещё 2

Лимитированные транспортные билеты "Единый" к 111-летию со дня рождения российского артиста и режиссера Аркадия Райкина выпустили в Москве общим тиражом 200 тыс. экземпляров, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве выпустили билеты "Единый" к 111-летию со дня рождения Райкина
Фото: СоцсетиСоцсети

"Мы выпустили 200 тыс. билетов "Единый" в честь 111-летия со дня рождения Аркадия Райкина - легендарного артиста, режиссера и основателя театра "Сатирикон". Ищите их в автоматах и в кассах станций метро Кольцевой линии и внутри кольца", - говорится в сообщении.

Московское метро не в первый раз сотрудничает с российским государственным театром "Сатирикон". В частности, в конце декабря на станции метро "Выставочная" стартовал фотопроект "Зеркало".

Новости Москвы,Аркадий Райкин,
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