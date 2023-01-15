В Москве выпустили билеты "Единый" к 111-летию со дня рождения Райкина

"Мы выпустили 200 тыс. билетов "Единый" в честь 111-летия со дня рождения Аркадия Райкина - легендарного артиста, режиссера и основателя театра "Сатирикон". Ищите их в автоматах и в кассах станций метро Кольцевой линии и внутри кольца", - говорится в сообщении.