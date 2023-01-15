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41 минуту назад

Москвичи обсудили уборку снега «ням-ням»-машинами в годы СССР

Мослента

Уборку снега «ням-ням»-машинами в годы СССР пользователи сети обсудили в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи обсудили уборку снега «ням-ням»-машинами в годы СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уборка снега на Зубовской площади, 1980-е», — подписал ностальгический снимок машины с ковшом автор поста. «В 60-е эти "лапы" загребали снег в поддон, потом снег подавался в желоб и в очередной грузовик. Обожала смотреть на эти лапы. Убирали чисто», — поделилась подписчица канала.

Некоторые юзеры заметили, что сейчас таких машин уже нет, поэтому дороги от сугробов убираются хуже.

«А я видела такую на днях! Правда, снег не в грузовик идет, а на обочину. В детстве "ням-ням" их называли — мол, снег ест машина», — рассказала одна из участниц дискуссии.

Пользователи вспомнили и другие «народные» названия таких снегоуборочных машин «жадные руки» и «золотые руки».

«Золотые ручки! Это название намекало, что со снегом машины мелочь гребут», — объяснил один из них.

Ранее россияне обсудили советский метод чистки ковров зимой. «Мы по ним топтались, снег накидывали, и папка щеткой чистил», — вспомнила одна из них.

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