Москвичи обсудили уборку снега «ням-ням»-машинами в годы СССР

«Уборка снега на Зубовской площади, 1980-е», — подписал ностальгический снимок машины с ковшом автор поста. «В 60-е эти "лапы" загребали снег в поддон, потом снег подавался в желоб и в очередной грузовик. Обожала смотреть на эти лапы. Убирали чисто», — поделилась подписчица канала.