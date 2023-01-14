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22 минуты назад

Раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве

Мослента

Происхождение названия знаменитых трамваев «букашка» в Москве первой половины XX века раскрыли в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Маршрут появился в 1911 году — вместо старой конки по Садовому кольцу проложили трамвайную линию. Тогда Бульварное кольцо называли — кольцо «А», а Садовое — кольцо "Б". Так и появилось название и ласковое прозвище маршрута», — говорится в сообщении.

К 1936 году трамвайные пути начали постепенно убирать с центральных улиц города и переносить в соседние переулки. В 1937 году вместо трамвая на линию были запущены троллейбусы. Они ездили по маршруту «Б» на Садовом кольце до 2016 года. Сейчас по этому же маршруту ездят современные и комфортабельные автобусы.

Ранее была опубликована история московских трамваев от их появления до сегодняшнего дня.

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