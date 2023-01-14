Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Инны Чуриковой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.
— Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей...Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, — поделился глава города.
Собянин в своем Telegram-канале отметил, что талант именитой актрисы позволял создавать ей на сцене театра «Ленком» и киноэкране яркую галерею самых разных образов.
Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет, прощание с актрисой состоится в театре «Ленком» 17 января. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким покойной.
Позже стало известно, что комиссия Мосгордумы по монументальному искусству рассмотрит вопрос увековечения в городе памяти народной артистки СССР.
Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какой была жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».