Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Инны Чуриковой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей...Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, — поделился глава города.

Собянин в своем Telegram-канале отметил, что талант именитой актрисы позволял создавать ей на сцене театра «Ленком» и киноэкране яркую галерею самых разных образов.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет, прощание с актрисой состоится в театре «Ленком» 17 января. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким покойной.

Позже стало известно, что комиссия Мосгордумы по монументальному искусству рассмотрит вопрос увековечения в городе памяти народной артистки СССР.