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1 час назад

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Чуриковой

Вечерняя Москваиещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Инны Чуриковой
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей...Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, — поделился глава города.

Собянин в своем Telegram-канале отметил, что талант именитой актрисы позволял создавать ей на сцене театра «Ленком» и киноэкране яркую галерею самых разных образов.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет, прощание с актрисой состоится в театре «Ленком» 17 января. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким покойной.

Позже стало известно, что комиссия Мосгордумы по монументальному искусству рассмотрит вопрос увековечения в городе памяти народной артистки СССР.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какой была жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Инна Чурикова,Сергей Собянин,Владимир Путин,Мосгордума,
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