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1 час назад

МЧС выпустило штормовое предупреждение в Москве

Илья Родин

Главное управление МЧС России по Москве в субботу, 14 января, распространило штормовое предупреждение из-за ожидаемого ледяного дождя. Об этом пишет «Мослента» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МЧС выпустило штормовое предупреждение в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, водителям следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать свои авто вдали от деревьев.

В МЧС порекомендовали пешеходам обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Кроме того, родителям посоветовали не оставлять детей без присмотра.

В столичном регионе из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 23:00 15 января. До этого предупреждение о гололедице в столице вводилось до вечера субботы, 14 января.

Новости Москвы,МЧС России,
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