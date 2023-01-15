Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

О погоде в воскресенье, 15 января, москвичам рассказали в центре «Фобос». Жителей столицы предупредили об облачности и локальных осадках.

Фото: Мослента Мослента

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с характерной плотной подинверсионной слоистой облачностью и выпадением незначительных локальных осадков», — рассказали метеорологи.

Южные ветры при этом продолжат поставлять теплые воздушные массы с температурным фоном на пять градусов выше положенной в середине зимы климатической нормы, добавили они.

В Москве будет облачно, местами возможен слабый снег. Дневная температура воздуха — от нуля до двух градусов мороза. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.