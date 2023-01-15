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30 минут назад

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Мослентаиещё 1

О погоде в воскресенье, 15 января, москвичам рассказали в центре «Фобос». Жителей столицы предупредили об облачности и локальных осадках.

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: МослентаМослента

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона с характерной плотной подинверсионной слоистой облачностью и выпадением незначительных локальных осадков», — рассказали метеорологи.

Южные ветры при этом продолжат поставлять теплые воздушные массы с температурным фоном на пять градусов выше положенной в середине зимы климатической нормы, добавили они.

В Москве будет облачно, местами возможен слабый снег. Дневная температура воздуха — от нуля до двух градусов мороза. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что погода на Крещение в Москве в 2023 году будет самой теплой за последние 15 лет. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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