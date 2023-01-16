В Москве в 2022 году появилось 10 новых автобусных маршрутов

В прошлом году в столице появилось 10 новых автобусных маршрутов. Их создали в восьми округах Москвы, преимущественно в ТиНАО и ЮВАО, сообщает портал мэра и правительства города.
Пути связали жилые кварталы с ближайшими станциями метро, а также улучшили транспортную доступность районов. Сейчас новыми маршрутами пользуются свыше 22 тысяч пассажиров в день.
"Их обслуживает более 50 автобусов, которыми воспользовались уже более 880 тысяч пассажиров. Мы также продлили 26 действующих маршрутов. Благодаря этому количество пассажиров на них выросло с более 76 тысяч до 100 тысяч в сутки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В общей сложности было создано десять новых маршрутов:
Ранее сообщалось, что в Молжаниновском районе на севере Москвы к финалу подошел первый этап строительства инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута. Путь свяжет деревни Бурцево и Мелькисарово с поликлиникой на улице Синявинская.