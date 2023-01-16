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1 час назад

Десять новых автобусных маршрутов открыли в Москве в 2022 году

Москва24иещё 9

В прошлом году в столице появилось 10 новых автобусных маршрутов. Их создали в восьми округах Москвы, преимущественно в ТиНАО и ЮВАО, сообщает портал мэра и правительства города.

В Москве в 2022 году появилось 10 новых автобусных маршрутов
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

Пути связали жилые кварталы с ближайшими станциями метро, а также улучшили транспортную доступность районов. Сейчас новыми маршрутами пользуются свыше 22 тысяч пассажиров в день.

"Их обслуживает более 50 автобусов, которыми воспользовались уже более 880 тысяч пассажиров. Мы также продлили 26 действующих маршрутов. Благодаря этому количество пассажиров на них выросло с более 76 тысяч до 100 тысяч в сутки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В общей сложности было создано десять новых маршрутов:

  • № 169 – от нового ЖК "Середневский лес" до станции метро "Филатов Луг" по Филимонковскому шоссе;
  • № 643 – маршрут помогает пересечь восток и север Москвы, проходит через семь разных районов – Косино-Ухтомский, Ростокино, Свиблово, Отрадное, Западное Дегунино, Ховрино и Головинский;
  • С949 – от станции Щербинка МЦД-2 до филиала Троицкой больницы;
  • № 704 – от станции Перерва МЦД-2 до станции метро "Братиславская";
  • № 117к – из Южного Бутова до деревни Расторопово;
  • № 800к – маршрут стал связующим звеном между станцией метро "Октябрьское Поле" и городской клинической больницей № 52;
  • № 888к – путь открыли из-за закрытия Замоскворецкой линии метро;
  • С768 и С867 – это два маршрута до рынка "Садовод" из Марьина и Орехово-Борисова Южного;
  • С613 – от платформы Вешняки Московской железной дороги до 3-го микрорайона Новокосина.

Ранее сообщалось, что в Молжаниновском районе на севере Москвы к финалу подошел первый этап строительства инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута. Путь свяжет деревни Бурцево и Мелькисарово с поликлиникой на улице Синявинская.

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