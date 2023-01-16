В Москве в 2022 году появилось 10 новых автобусных маршрутов

"Их обслуживает более 50 автобусов, которыми воспользовались уже более 880 тысяч пассажиров. Мы также продлили 26 действующих маршрутов. Благодаря этому количество пассажиров на них выросло с более 76 тысяч до 100 тысяч в сутки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.