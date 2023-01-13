Число цифровых сервисов в медицине Москвы выросло в два раза

Московские врачи используют для диагностики заболеваний около 40 сервисов на основе искусственного интеллекта. Такие сервисы анализируют медицинские изображения и показывают области, на которые стоит обратить особое внимание.
Как заявил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров, с начала 2022 года число цифровых сервисов выросло почти в два раза.
«90% из них — отечественные разработки. Алгоритмы помогают медикам в поиске заболеваний по 17 направлениям. Всего они проанализировали уже более 8 млн лучевых исследований», — сказал Тыров.
Ранее НСН сообщала, что в Войковском районе Москвы открыли новую детскую поликлинику.