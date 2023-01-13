Число цифровых сервисов в медицине Москвы выросло в два раза

Московские врачи используют для диагностики заболеваний около 40 сервисов на основе искусственного интеллекта. Такие сервисы анализируют медицинские изображения и показывают области, на которые стоит обратить особое внимание.

Фото: М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров, с начала 2022 года число цифровых сервисов выросло почти в два раза.

«90% из них — отечественные разработки. Алгоритмы помогают медикам в поиске заболеваний по 17 направлениям. Всего они проанализировали уже более 8 млн лучевых исследований», — сказал Тыров.