В Москве оборудуют 46 мест для крещенских купаний

В столице подготовят 46 площадок для крещенских купаний.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Московские спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей, проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и сотрудниками городских служб, участвующими в организации и проведении купаний. Все площадки оснастят необходимым спасательным оборудованием и техникой. Кроме того, будет организовано дежурство медицинского персонала и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Площадки для омовения оборудуют в САО (две), СВАО (одна), ВАО (пять), ЮАО (три), ЮЗАО (пять), ЗАО (четыре), СЗАО (девять), ЗелАО (две) и ТиНАО (15).