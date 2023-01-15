В Москве оборудуют 46 мест для крещенских купаний

В столице подготовят 46 площадок для крещенских купаний.
Московские спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей, проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и сотрудниками городских служб, участвующими в организации и проведении купаний. Все площадки оснастят необходимым спасательным оборудованием и техникой. Кроме того, будет организовано дежурство медицинского персонала и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы.
Площадки для омовения оборудуют в САО (две), СВАО (одна), ВАО (пять), ЮАО (три), ЮЗАО (пять), ЗАО (четыре), СЗАО (девять), ЗелАО (две) и ТиНАО (15).
Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.