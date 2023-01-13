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1 час назад

Москвичам рассказали, где найти арки со старинными часами

Вечерняя Москва

В канун Старого Нового года столицу украсили «сказочными» часами. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичам рассказали, где найти арки со старинными часами
Фото: Telegram / Городское хозяйство МосквыTelegram / Городское хозяйство Москвы

— Завораживающая 28-метровая инсталляция «Время Рождества» с гигантскими новогодними часами установлена перед павильоном № 1 «Центральный» на ВДНХ. Говорят, если пройти под аркой и загадать желание, оно непременно сбудется, — говорится в сообщении.

Также часы, выполненные в технике скань, можно увидеть у входа в Парк Горького, а в парке Северного речного вокзала — ажурные арки в виде старинных часов.

Другая сверкающая арка с часами и распахнутыми настежь воротами расположилась в парке «Кузьминки», говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Новогодние праздники подошли к концу, и россияне окунулись в рабочие будни. Однако завершить первую рабочую неделю этого года можно, посетив интересные фестивали и выставки в Москве. О самых увлекательных площадках столицы — в афише «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,ВДНХ,
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