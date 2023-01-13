Москвичам рассказали, где найти арки со старинными часами

В канун Старого Нового года столицу украсили «сказочными» часами. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Завораживающая 28-метровая инсталляция «Время Рождества» с гигантскими новогодними часами установлена перед павильоном № 1 «Центральный» на ВДНХ. Говорят, если пройти под аркой и загадать желание, оно непременно сбудется, — говорится в сообщении.

Также часы, выполненные в технике скань, можно увидеть у входа в Парк Горького, а в парке Северного речного вокзала — ажурные арки в виде старинных часов.

Другая сверкающая арка с часами и распахнутыми настежь воротами расположилась в парке «Кузьминки», говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».