Москвичам рассказали, где найти арки со старинными часами

В канун Старого Нового года столицу украсили «сказочными» часами. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Завораживающая 28-метровая инсталляция «Время Рождества» с гигантскими новогодними часами установлена перед павильоном № 1 «Центральный» на ВДНХ. Говорят, если пройти под аркой и загадать желание, оно непременно сбудется, — говорится в сообщении.
Также часы, выполненные в технике скань, можно увидеть у входа в Парк Горького, а в парке Северного речного вокзала — ажурные арки в виде старинных часов.
Другая сверкающая арка с часами и распахнутыми настежь воротами расположилась в парке «Кузьминки», говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
Новогодние праздники подошли к концу, и россияне окунулись в рабочие будни. Однако завершить первую рабочую неделю этого года можно, посетив интересные фестивали и выставки в Москве. О самых увлекательных площадках столицы — в афише «Вечерней Москвы».