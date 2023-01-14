Москвичей предупредили о ледяном дожде

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

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«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед», - говорится в сообщении.

В пресс-службе просили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.