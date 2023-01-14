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30 минут назад

Москвичей предупредили о гололеде и ледяном дожде до конца дня

Агентство «Москва»иещё 3

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичей предупредили о ледяном дожде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед», - говорится в сообщении.

В пресс-службе просили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, по прогнозам синоптиков Росгидромет ледяной дождь и гололед ожидаются в столице местами в ближайший час с сохранением до конца суток.

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