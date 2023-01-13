Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозам синоптиков, на протяжении всей пятницы, 14 января, в Москве возможна гололедица. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Работники городских служб непрерывно занимаются наблюдением за состоянием улично-дорожной сети. Также отмечается, что в соответствии с текущими погодными условиями проводятся регламентные работы.
— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
До этого специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что потепление в Москве продлится до конца следующей недели, затем температура воздуха снова понизится.
В ближайшие выходные температура воздуха в Москве будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже может установиться слабоположительная температура. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.