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1 час назад

Бочкарёв: Московские инвесторы передадут Москве 89 школ и детских садов

Национальная Служба Новостей

Инвесторы передадут Москве 89 образовательных объектов, которые откроют двери для более 36500 детей. Об этом заявил заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Бочкарев: инвесторы передадут Москве 89 школ и детсадов
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыКомплекс градостроительной политики и строительства Москвы

По его словам, московские инвесторы значительно способствуют совершенствованию инфраструктуры столицы. Согласно первостепенному для Москвы принципу комплексного развития территорий, параллельно с возведением жилой недвижимости в шаговой доступности должны строиться социальные объекты.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, практика передачи столице объектов социальной инфраструктуры, возведенных на внебюджетные средства, существует порядка двух лет. За это время город заключил с застройщиками 46 договоров.

Отмечается, что до февраля 2021 года инвесторы передавали объекты городу по инвестиционному контракту либо путем дарения. Сейчас столичный Департамент образования и науки согласует с застройщиком технологическое задание на проектирование. Это дает гарантию строительства образовательных учреждений, отвечающих потребностям Москвы.

По мнению гендиректора компании «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, покупателям недвижимости важно наличие в непосредственной близости всей необходимой инфраструктуры. Прежде всего, это детские сады, школы и поликлиники, отметила она.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о вводе в эксплуатацию 54 столичных детских садов и школ в минувшем году. В течение ближайших трех лет планируется построить свыше 230 школ, детских садов, больничных корпусов, поликлиник, а также спорткомплексов.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Татьяна Тихонова,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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