Флигель «Дома Гоголя» отреставрируют

Здание южного флигеля московской усадьбы 18-19 веков на Никитском бульваре, где жил Николай Васильевич Гоголь, отреставрируют и подготовят для современного использования. В Главэкспертизе выдали разрешение на проведение работ.

Фото: © Shakko / CC BY-SA 4.0 © Shakko / CC BY-SA 4.0

Писатель жил в доме с 1848 года до смерти, здесь он сжёг второй том «Мертвых душ». В здании усадьбы работает мемориальный музей и научная библиотека.