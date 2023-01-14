Флигель «Дома Гоголя» отреставрируют

Здание южного флигеля московской усадьбы 18-19 веков на Никитском бульваре, где жил Николай Васильевич Гоголь, отреставрируют и подготовят для современного использования. В Главэкспертизе выдали разрешение на проведение работ.
Писатель жил в доме с 1848 года до смерти, здесь он сжёг второй том «Мертвых душ». В здании усадьбы работает мемориальный музей и научная библиотека.
Запланировано обновить фасады и крышу, восстановить декор, оборудовать в доме лифт. После реставрационных работ в здании разместится библиотечный центр.