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18 минут назад

Флигель «Дома Гоголя» отреставрируют

Москва меняетсяиещё 1

Здание южного флигеля московской усадьбы 18-19 веков на Никитском бульваре, где жил Николай Васильевич Гоголь, отреставрируют и подготовят для современного использования. В Главэкспертизе выдали разрешение на проведение работ.

Флигель «Дома Гоголя» отреставрируют
Фото: © Shakko / CC BY-SA 4.0© Shakko / CC BY-SA 4.0

Писатель жил в доме с 1848 года до смерти, здесь он сжёг второй том «Мертвых душ». В здании усадьбы работает мемориальный музей и научная библиотека.

Запланировано обновить фасады и крышу, восстановить декор, оборудовать в доме лифт. После реставрационных работ в здании разместится библиотечный центр.

Новости Москвы,Николай Гоголь,
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