14 января зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по горнолыжному комплексу "Воробьевы горы". Корреспондент Анна Луговская расскажет о спусках для новичков и профессионалов, интересных зонах и возможностях, занятиях с тренером и аренде спортивного инвентаря.

Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах – место историческое и уникальное. Первые трассы для катания на лыжах и санках появились здесь более века назад. Жители окрестных деревень приходили сюда с самодельными лыжами.

В 1926 году на Воробьевых горах был построен первый деревянный трамплин, а первые соревнования лыжников прошли в 1927 году. В 1953 году был сооружен лыжный трамплин по проекту инженера Галли и канатно-кресельный подъемник длиной 340 метров. В советские годы здесь проходили все союзные соревнования.