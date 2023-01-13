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37 минут назад

Москва онлайн покажет экскурсию по горнолыжному комплексу "Воробьевы горы"

Москва24

14 января зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по горнолыжному комплексу "Воробьевы горы". Корреспондент Анна Луговская расскажет о спусках для новичков и профессионалов, интересных зонах и возможностях, занятиях с тренером и аренде спортивного инвентаря.

Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах – место историческое и уникальное. Первые трассы для катания на лыжах и санках появились здесь более века назад. Жители окрестных деревень приходили сюда с самодельными лыжами.

В 1926 году на Воробьевых горах был построен первый деревянный трамплин, а первые соревнования лыжников прошли в 1927 году. В 1953 году был сооружен лыжный трамплин по проекту инженера Галли и канатно-кресельный подъемник длиной 340 метров. В советские годы здесь проходили все союзные соревнования.

Смотрите прямую трансляцию 14 января в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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