Собянин вручил журналистам премии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 13 января, поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил премии города в области журналистики.
— Триста двадцать лет тому назад вышло первое издание «Ведомостей», которое должно было сообщать о военных и иных делах, значимых для знания и истории. С тех пор прошло много времени — больше трех веков, но роль журналистов не изменилась: от их профессионализма, умения, ответственности зависит знание и память народа о тех событиях, которые происходят на территории нашей страны и в нашем славном городе, — отметил глава города.
В ходе выступления мэр поблагодарил сотрудников СМИ за их труд и неравнодушное отношение к своему делу. Также глава города наградил орденом Дружбы политического обозревателя газеты «Вечерняя Москва» Михаила Щербаченко.
Как уточняется, среди лауреатов премии отмечаются сотрудники медиагруппы МИА «Россия сегодня», ВГТРК, Первого канала, издательского дома «Комсомольская правда», «Российской газеты», Общественного телевидения России, «Учительской газеты» и других информационных агентств, сообщает РИА Новости.
До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 13 января, когда отмечается День российской печати, поблагодарил журналистов, работающих в зоне специальной военной операции.