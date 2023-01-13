Собянин вручил журналистам премии Москвы

— Триста двадцать лет тому назад вышло первое издание «Ведомостей», которое должно было сообщать о военных и иных делах, значимых для знания и истории. С тех пор прошло много времени — больше трех веков, но роль журналистов не изменилась: от их профессионализма, умения, ответственности зависит знание и память народа о тех событиях, которые происходят на территории нашей страны и в нашем славном городе, — отметил глава города.