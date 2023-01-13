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1 час назад

Капремонт Краснопресненской набережной стартовал в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты приступили к капитальному ремонту Краснопресненской набережной в центре столицы. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского Москвы.

В Москве начался капремонт Краснопресненской набережной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках работ специалисты планируют обновить гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, провести расшивку швов гранитной облицовки и восстановить бетон в зоне выпусков воды.

Работы будут проходить днем с привлечением минимального количества техники. Тротуар будет закрыт лишь частично, движение транспорта ограничиваться не будет, подытожили в Telegram-канале «Комплекс городского хозяйства Москвы».

До этого в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в доме 1960 года постройки на улице Коптевской завершились комплексные работы по его обновлению. Специалисты фонда подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Работы по обновлению фасада дома начались с промывки открытых поверхностей. Потом специальным строительным составом заполнили выветренные швы и заменили отдельные кирпичные сегменты.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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