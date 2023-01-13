В Москве начался капремонт Краснопресненской набережной

Специалисты приступили к капитальному ремонту Краснопресненской набережной в центре столицы. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского Москвы.

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По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках работ специалисты планируют обновить гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, провести расшивку швов гранитной облицовки и восстановить бетон в зоне выпусков воды.

Работы будут проходить днем с привлечением минимального количества техники. Тротуар будет закрыт лишь частично, движение транспорта ограничиваться не будет, подытожили в Telegram-канале «Комплекс городского хозяйства Москвы».