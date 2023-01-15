В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
15 минут назад

Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве

Lenta.ruиещё 3

В четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы, что практически побьет температурный рекорд. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поздняковой, 19 января войдет в топ-3 или «даже займет второе место по теплу». Максимум для этого дня составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году, подчеркнула специалист. Отмечается, что в остальные дни аномальных показателей не ожидается.

МЧС выпустило штормовое предупреждение в Москве

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 63 градусов в Якутии в ближайшие пять дней. Также в отдельных районах Красноярского края ожидаются морозы до 22 градусов, в Оренбургской и Пензенской областях столбики термометров опустятся до 26-30 градусов мороза.

Новости Москвы,Крещение,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители