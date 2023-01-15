Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве

В четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы, что практически побьет температурный рекорд. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Поздняковой, 19 января войдет в топ-3 или «даже займет второе место по теплу». Максимум для этого дня составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году, подчеркнула специалист. Отмечается, что в остальные дни аномальных показателей не ожидается.