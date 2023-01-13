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16 минут назад

Восемь новых перехватывающих парковок появилось в Москве в 2022 году

Агентство «Москва»

В 2022 году в Москве обустроено восемь новых перехватывающих парковок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Восемь перехватывающих парковок появилось в Москве в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлом году мы сделали восемь новых перехватывающих парковок - теперь в Москве их 77», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, перехватывающие парковки помогают экономить время в пути - на них водители могут оставить машину и добраться до центра столицы на городском транспорте. Чтобы бесплатно оставить автомобиль на перехватывающей парковке, необходимо с 5:30 до 2:00 проехать не меньше двух раз на метро, Московском центральном кольце или Московских центральных диаметрах, при этом первая из поездок должна быть от ближайшей к парковке станции.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем парковочное пространство столицы. Перехватывающие парковки позволяют автомобилистам удобно и выгодно продолжать поездку на городском транспорте, экономить время в пути, а также помогают разгрузить дороги. Всего в Москве 77 таких парковок, в 2022 году водители оставляли свои машины на них более 1,5 млн раз», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее «Известия» сообщали, что с 1 марта 2023 года вводится в действие новая редакция Правил дорожного движения, которая предусматривает новые дорожные знаки. В частности, согласно п. 6.4 к известному знаку парковки может добавляться табличка «Платные услуги» (с монетами) или изображение коляски, если это парковка для инвалидов. Изменения коснулись и знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням: теперь допускается размещение машин с двух сторон с 21:00 до 0:00 для перестановки транспорта с одной стороны на другую.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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