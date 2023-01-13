Восемь перехватывающих парковок появилось в Москве в 2022 году

В 2022 году в Москве обустроено восемь новых перехватывающих парковок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В прошлом году мы сделали восемь новых перехватывающих парковок - теперь в Москве их 77», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, перехватывающие парковки помогают экономить время в пути - на них водители могут оставить машину и добраться до центра столицы на городском транспорте. Чтобы бесплатно оставить автомобиль на перехватывающей парковке, необходимо с 5:30 до 2:00 проехать не меньше двух раз на метро, Московском центральном кольце или Московских центральных диаметрах, при этом первая из поездок должна быть от ближайшей к парковке станции.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем парковочное пространство столицы. Перехватывающие парковки позволяют автомобилистам удобно и выгодно продолжать поездку на городском транспорте, экономить время в пути, а также помогают разгрузить дороги. Всего в Москве 77 таких парковок, в 2022 году водители оставляли свои машины на них более 1,5 млн раз», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.