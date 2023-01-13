Ледяные скульптуры в виде кролика и космонавта установили на ВДНХ

— На главной выставке страны создали изо льда традиционные атрибуты Нового года и символ 2023 года — кролика. 12 января скульптуры появились у «Того самого катка» на ВДНХ, Шахматного клуба, Северной петли Кольцевой дороги и на площади Промышленности. Символ наступившего года — кролика — можно найти у Шахматного клуба, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на катке ВДНХ можно будет провести церемонию бракосочетания в День всех влюбленных, 14 февраля. Прием заявок уже стартовал во Дворце бракосочетания на ВДНХ и продлится до 13 января. До 30 декабря и с 10 по 13 января заявление можно подать лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ.