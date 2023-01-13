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22 минуты назад

Ледяные скульптуры в виде кролика и космонавта установили на ВДНХ

Вечерняя Москва

Специалисты установили ледяные скульптуры, изображающие кролика, космонавта и лошадей на ВДНХ. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Ледяные скульптуры в виде кролика и космонавта установили на ВДНХ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На главной выставке страны создали изо льда традиционные атрибуты Нового года и символ 2023 года — кролика. 12 января скульптуры появились у «Того самого катка» на ВДНХ, Шахматного клуба, Северной петли Кольцевой дороги и на площади Промышленности. Символ наступившего года — кролика — можно найти у Шахматного клуба, — говорится в сообщении.

На площади Промышленности, справа от арки Главного входа, за Музеем ВДНХ вблизи Северной петли Кольцевой дороги были созданы скульптуры украшенных новогодних елок, сообщает сайт ВДНХ.

Помимо этого, на катке ВДНХ можно будет провести церемонию бракосочетания в День всех влюбленных, 14 февраля. Прием заявок уже стартовал во Дворце бракосочетания на ВДНХ и продлится до 13 января. До 30 декабря и с 10 по 13 января заявление можно подать лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ.

Новости Москвы,ВДНХ,
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