Москвичам предсказали новую погодную аномалию

После морозов Москву ждет новая погодная аномалия — на Крещение в столичный регион придет рекордная оттепель. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.
Так, в выходные в столице днем ожидается от 0 до -2 градусов, ночью — от -2 до -4 градусов. Субботу, 14 января, пройдет без осадков, в воскресенье, 15 января, ожидается небольшой снег.
В первые дни новой рабочей недели температура продолжит расти. В понедельник, 16 января, и вторник, 17 января, дневная температура вырастет местами до +2 градусов, ночная приблизится к нулевой отметке. Будет пасмурно, ожидаются осадки — снег или мокрый снег.
На Крещение в столице ожидается пик потепления. В среду и четверг, 18 и 19 января, в Москве воздух прогреется до +6 градусов. В крещенскую ночь температура сохранится, из-за чего нырять в прорубь москвичи будут без привычных морозов.
Отмечается, что сейчас для 18 января максимум за все 140 лет метеорологических наблюдений составляет +5,1 градуса, а для 19 января — +6,3 градуса. Оба рекорда держатся с 2007 года, однако не исключено, что следующая неделя обновит их.