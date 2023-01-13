Москвичам предсказали новую погодную аномалию

После морозов Москву ждет новая погодная аномалия — на Крещение в столичный регион придет рекордная оттепель. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в выходные в столице днем ожидается от 0 до -2 градусов, ночью — от -2 до -4 градусов. Субботу, 14 января, пройдет без осадков, в воскресенье, 15 января, ожидается небольшой снег.

В первые дни новой рабочей недели температура продолжит расти. В понедельник, 16 января, и вторник, 17 января, дневная температура вырастет местами до +2 градусов, ночная приблизится к нулевой отметке. Будет пасмурно, ожидаются осадки — снег или мокрый снег.

На Крещение в столице ожидается пик потепления. В среду и четверг, 18 и 19 января, в Москве воздух прогреется до +6 градусов. В крещенскую ночь температура сохранится, из-за чего нырять в прорубь москвичи будут без привычных морозов.