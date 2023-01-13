Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию по скоропечатне Левенсона

На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по главному зданию исторической типографии Александра Левенсона, расположенному в пер. Трехпрудный. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.
«Новая виртуальная экскурсия позволит зайти внутрь редкого образца промышленной архитектуры, выполненного в стиле модерн и в свое время признанного одним из красивейших зданий Москвы, - типографии Левенсона. Пользователи «Узнай Москву» смогут увидеть наиболее эффектное украшение интерьера - парадную мраморную лестницу в форме волны, попасть в зал заседаний правления и кабинет директора, главной акцентной деталью которого является лепной потолок в виде изящной спирали», - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.
Отмечается, что в онлайн-экскурсию вошли 10 фотопанорам.
«Типография специализировалась на выпуске художественных изданий, альбомов, афиш и программ для Московской конторы императорских театров. Высочайшее качество выпускаемой продукции неоднократно подтверждалось наградами престижных международных выставок. Товарищество считалось одним из лучших в Российской империи типографско-издательских предприятий и было удостоено звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», - подчеркнули в пресс-службе.