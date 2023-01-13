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53 минуты назад

Андрей Бочкарев: Почти 100 соцобъектов построены в Москве в 2022 году

Вечерняя Москва

В столице в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию почти 100 социальных объектов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: почти 100 соцобъектов построены в Москве в 2022 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Строительство социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов в развитии Москвы. Так, по итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы, — отметил он.

В частности, в столице построили 34 детских сада, 20 школьных зданий, шесть объектов культуры, 17 медицинских учреждений и 21 объект спорта. При этом в период с 2023 по 2025 годы в городе планируется возвести еще порядка 280 социальных объектов, подытожил Бочкарев.

Помимо этого, в Москве идет активная работа в рамках программы реновации — так, за прошлый год в городе расселили 214 жилых зданий по реновации во всех округах. В новые квартиры переехали свыше 38 тысяч москвичей.

Также в этом году планируется масштабное развитие столичного метрополитена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро. При этом на Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется девять станций.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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