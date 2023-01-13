Бочкарев: почти 100 соцобъектов построены в Москве в 2022 году

В столице в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию почти 100 социальных объектов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Строительство социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов в развитии Москвы. Так, по итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы, — отметил он.

В частности, в столице построили 34 детских сада, 20 школьных зданий, шесть объектов культуры, 17 медицинских учреждений и 21 объект спорта. При этом в период с 2023 по 2025 годы в городе планируется возвести еще порядка 280 социальных объектов, подытожил Бочкарев.

Помимо этого, в Москве идет активная работа в рамках программы реновации — так, за прошлый год в городе расселили 214 жилых зданий по реновации во всех округах. В новые квартиры переехали свыше 38 тысяч москвичей.