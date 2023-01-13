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1 час назад

Москвичей предупредили о вечерних заторах на дорогах

Елена Прошина

Заторы на дорогах Москвы в 7 баллов ожидаются в пятницу вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

Москвичей предупредили о вечерних заторах на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основном движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали жителей пересесть на общественный транспорт. Также им напомнили, что с помощью приложения «Московский транспорт» можно построить мультимодальные маршруты или посмотреть прибытие транспорта.

Ранее ученые МФТИ совместно со специалистами Российского университета транспорта занялись созданием компьютерной программы, которая поможет сократить количество дорожных пробок в крупных городах. Как уточняется, новая программа сможет распределить транспортные потоки с помощью математического подхода.

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