Москвичей предупредили о вечерних заторах на дорогах

Заторы на дорогах Москвы в 7 баллов ожидаются в пятницу вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

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В основном движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали жителей пересесть на общественный транспорт. Также им напомнили, что с помощью приложения «Московский транспорт» можно построить мультимодальные маршруты или посмотреть прибытие транспорта.