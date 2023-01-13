Объем промпроизводства в Москве вырос на 9% в 2022 году

Объём промышленного производства в Москве в январе — ноябре 2022 года вырос на 9,1%, заявил вице-мэр Владимир Ефимов.
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, столичные предприятия нарастили объёмы производства в период санкций, логистических сложностей, а также трудностей с поиском сырья.
«В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы», — сказал, со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В столице открыли несколько кластеров, которые станут основой для развития высокотехнологичных производств и для города, и для всей страны.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в несколько раз выросли темпы производства одежды.