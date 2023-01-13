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1 час назад

Объём промышленного производства в Москве вырос на 9% в 2022 году

RT на русскомиещё 4

Объём промышленного производства в Москве в январе — ноябре 2022 года вырос на 9,1%, заявил вице-мэр Владимир Ефимов.

Объем промпроизводства в Москве вырос на 9% в 2022 году
Фото: mos.rumos.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, столичные предприятия нарастили объёмы производства в период санкций, логистических сложностей, а также трудностей с поиском сырья.

«В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы», — сказал, со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В столице открыли несколько кластеров, которые станут основой для развития высокотехнологичных производств и для города, и для всей страны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в несколько раз выросли темпы производства одежды.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,
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