Музей Победы проведет тематические экскурсии к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Музей Победы 18 января запустит цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград», приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Пресс-служба Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

Гости посетят экспозицию «Подвиг Народа», в которой объединены возможности театра и кино, а также выставлены реальные артефакты и исторически достоверные декорации, где мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами.

Профессиональный экскурсовод расскажет об оккупации Ленинградской области и преступлениях, связанных с уничтожением мирного населения. Благодаря экспозиции посетители буквально перенесутся в прошлое. Например, у гостей появится возможность заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день.