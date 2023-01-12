Музей Победы проведет тематические экскурсии к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Музей Победы 18 января запустит цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград», приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Гости посетят экспозицию «Подвиг Народа», в которой объединены возможности театра и кино, а также выставлены реальные артефакты и исторически достоверные декорации, где мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами.
Профессиональный экскурсовод расскажет об оккупации Ленинградской области и преступлениях, связанных с уничтожением мирного населения. Благодаря экспозиции посетители буквально перенесутся в прошлое. Например, у гостей появится возможность заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день.
Накануне в музее стартовал цикл открытых уроков, до 27-го числа всего пройдет 13 занятий. В рамках уроков столичные школьники смогут встретиться с родственниками героев войны, например, с внуком фронтовика, партийного деятеля, главного редактора газеты «Правда» Дмитрия Шепилова.