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56 минут назад

Музей Победы проведет экскурсии, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Вечерняя Москва

Музей Победы 18 января запустит цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград», приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Музей Победы проведет тематические экскурсии к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

Гости посетят экспозицию «Подвиг Народа», в которой объединены возможности театра и кино, а также выставлены реальные артефакты и исторически достоверные декорации, где мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами.

Профессиональный экскурсовод расскажет об оккупации Ленинградской области и преступлениях, связанных с уничтожением мирного населения. Благодаря экспозиции посетители буквально перенесутся в прошлое. Например, у гостей появится возможность заглянуть в легендарную библиотеку — «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день.

Накануне в музее стартовал цикл открытых уроков, до 27-го числа всего пройдет 13 занятий. В рамках уроков столичные школьники смогут встретиться с родственниками героев войны, например, с внуком фронтовика, партийного деятеля, главного редактора газеты «Правда» Дмитрия Шепилова.

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