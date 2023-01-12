Москвичам представят масштабную выставку к 100-летию создания СССР

В начале февраля 2023 года москвичам будет представлена новая масштабная выставка, организованная к 100-летию создания Союза Советских Социалистических Республик — «ДК СССР». О разделах экспозиции «Мосленте» рассказали учредители мероприятия.

Фото: РОСИЗО РОСИЗО

Жители и гости столицы смогут проследить историю развития советской архитектуры, а также увидеть невоплощенные масштабные проекты советских архитекторов. Кроме того, на выставке покажут наиболее значимые скульптуры известных мастеров того времени.

Организаторы представят 50 постановочных и случайных портретов людей и посетителей ДК известного советского фотографа Евгения Халдея, около 100 произведений художественной иллюстрации из фондов Русского музея, а также художественные произведения начала и середины XX века.

Посетители узнают о первых музыкальных экспериментах в СССР и о развитии советского кино. Один из разделов экспозиции посвящен и легендарным театрам эпохи СССР.

Выставка будет проходить с 3 февраля по 1 апреля 2023 года в Центральном Манеже по адресу: Манежная площадь, дом 1.