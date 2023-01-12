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1 час назад

Краснопресненский путепровод капитально отремонтируют в Москве

Вечерняя Москва

Стартовали работы по проведению капитального ремонта Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода. Об этом в четверг, 12 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Краснопресненский путепровод капитально отремонтируют в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года, — рассказал он.

Необходимость ремонта возникла в связи с корризией арматуры железобетонных конструкций, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Работы проведут в два этапа с с частичным ограничением движения. Так, из восьми полос будут работать по две в каждом направлении, а в зоне ремонта расставлены ограждения, информационные щиты и временные дорожные знаки.

Все работы планируется завершить в 2024 году, заключил Бирюков.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод. По его словам, данная постройка в последующем позволит уходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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