Краснопресненский путепровод капитально отремонтируют в Москве

Стартовали работы по проведению капитального ремонта Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода. Об этом в четверг, 12 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года, — рассказал он.

Необходимость ремонта возникла в связи с корризией арматуры железобетонных конструкций, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Работы проведут в два этапа с с частичным ограничением движения. Так, из восьми полос будут работать по две в каждом направлении, а в зоне ремонта расставлены ограждения, информационные щиты и временные дорожные знаки.

Все работы планируется завершить в 2024 году, заключил Бирюков.