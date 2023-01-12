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35 минут назад

Скоростной режим изменили на двух магистралях Москвы

Москва24

На двух магистралях столицы поменяли скоростной режим, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Скоростной режим изменили на двух магистралях Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Теперь со скоростью 60 километров в час вместо 40 можно проехать по Севастопольскому проспекту – на участке в районе дома 99 строения 1, а также по улице Дмитрия Ульянова – от дома 20 до улицы Ивана Бабушкина.

На магистралях отрегулировали все пешеходные переходы и установили светофоры. Так движение остается безопасным для всех участников, а пропускная способность увеличивается.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Коломенской перекрыли и ограничили с 12 декабря по 30 мая 2023 года. Также для проезда недоступны две-четыре полосы на улице Речников, Затонной и Коломенской. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЮАО.

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