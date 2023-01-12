Скоростной режим изменили на двух магистралях Москвы

На двух магистралях столицы поменяли скоростной режим, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Теперь со скоростью 60 километров в час вместо 40 можно проехать по Севастопольскому проспекту – на участке в районе дома 99 строения 1, а также по улице Дмитрия Ульянова – от дома 20 до улицы Ивана Бабушкина.

На магистралях отрегулировали все пешеходные переходы и установили светофоры. Так движение остается безопасным для всех участников, а пропускная способность увеличивается.