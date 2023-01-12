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1 час назад

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

Вечерняя Москва

Столичные специалисты завершили работы по реконструкции 75 поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 января, в ходе открытия после реконструкции филиала №3 городской поликлиники №2 в Нагорном районе.

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— С учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаем, будет всего 75 уже реконструированных поликлиник Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек. Это такой значительный объем. И мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе, — сказал он.

Глава города добавил, что реконструкция каждого медицинского учреждения будет завершена в срок. По его словам, работы по модернизации поликлиник проводятся и в действующих зданиях. Там проводят замену оборудования, внедряют новые стандарты и так далее, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин сообщил, что 2023 год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых больниц и поликлиник. По его словам, в городе должны заработать новый комплекс ИКБ № 1, детский корпус многопрофильного клинического центра «Коммунарка», скоропомощные стационарные комплексы и поликлиники для детей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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