Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

— С учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаем, будет всего 75 уже реконструированных поликлиник Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек. Это такой значительный объем. И мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе, — сказал он.