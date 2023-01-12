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7 минут назад

Половина работающих москвичей отказалась от выходного дня на старый Новый год

Вечерняя Москва

Каждый второй работающий житель Москвы высказался против выходного дня на старый Новый год, «за» нерабочий день проголосовала треть, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «ВМ».

Половина москвичей отказалась от выходного дня на старый Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Только каждый третий москвич (33 процента) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 54 процента. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно, — говорится в исследовании.

За дополнительный выходной 13 января чаще всего голосовали опрошенные до 34 лет. В сервисе со ссылкой на комментарии респондентов отметили, в праздник большинство москвичей собирается устроить скромное чаепитие, а не обильное застолье.

Опрос сервиса SuperJob проводился с 9 по 11 января, в нем приняли участие экономически активные жители столицы.

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов 3 января заявил о необходимости сокращения новогодних каникул. По его мнению, в России нужно сократить новогодние каникулы, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.

Новости Москвы,Максим Иванов,Единая Россия,Госдума,
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