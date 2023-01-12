Половина москвичей отказалась от выходного дня на старый Новый год

Каждый второй работающий житель Москвы высказался против выходного дня на старый Новый год, «за» нерабочий день проголосовала треть, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «ВМ».

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— Только каждый третий москвич (33 процента) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 54 процента. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно, — говорится в исследовании.

За дополнительный выходной 13 января чаще всего голосовали опрошенные до 34 лет. В сервисе со ссылкой на комментарии респондентов отметили, в праздник большинство москвичей собирается устроить скромное чаепитие, а не обильное застолье.

Опрос сервиса SuperJob проводился с 9 по 11 января, в нем приняли участие экономически активные жители столицы.