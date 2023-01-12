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26 минут назад

Московские фуд-корты потеряли клиентов после ухода западных брендов

Москва24

В Москве в декабре 2022 года количество заказов в заведениях общественного питания, расположенных в торговых центрах, по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года сократилось на 16%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Focus Technologies.

Московские фуд-корты потеряли клиентов после ухода западных брендов
Фото: ТАССТАСС

Худшим месяцем года для столичных ресторанных двориков стал сентябрь. Тогда произошло снижение количества заказов на 18%.

Несмотря на то, что посетителей фудкортов стало существенно меньше, средний чек заведений быстрого питания в декабре оказался на 12% выше, чем в последний месяц 2021 года.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев утверждает, что это напрямую связано с подорожанием ингредиентов. По его словам, цены на блюда стали выше в том числе из-за снижения посещаемости.

Кроме того, эксперт обратил внимание на тенденцию перетока посетителей из более дорогих кафе в заведения с демократичными ценами.

Ранее стало известно, что рестораны и кафе теряют трафик из-за стремления людей экономить. Единственным сегментом на рынке общепита Москвы, который смог в 2022 году нарастить поток посетителей, стал фастфуд. В столице посещаемость точек сетей быстрого питания с января по ноябрь прошлого года выросла на 3%.

Новости Москвы,Михаил Васильев,
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