Московские фуд-корты потеряли клиентов после ухода западных брендов

В Москве в декабре 2022 года количество заказов в заведениях общественного питания, расположенных в торговых центрах, по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года сократилось на 16%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Focus Technologies.

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Худшим месяцем года для столичных ресторанных двориков стал сентябрь. Тогда произошло снижение количества заказов на 18%.

Несмотря на то, что посетителей фудкортов стало существенно меньше, средний чек заведений быстрого питания в декабре оказался на 12% выше, чем в последний месяц 2021 года.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев утверждает, что это напрямую связано с подорожанием ингредиентов. По его словам, цены на блюда стали выше в том числе из-за снижения посещаемости.

Кроме того, эксперт обратил внимание на тенденцию перетока посетителей из более дорогих кафе в заведения с демократичными ценами.