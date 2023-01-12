В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
50 минут назад

Москвичей предупредили о 15-градусных морозах в конце января

Елена Прошина

В российской столице ожидается новая волна похолодания. Морозы до -10 градусов придут 24 января, сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, похолодание ожидается уже в третьей декаде января. С 24-25 числа и до конца месяца москвичей ждет холодное вторжение с понижением температуры. Ночью температура воздуха опустится до -10-15 градусов, а днем -5-10 градусов.

«Оно не будет таким же сильным, как было рождественское. Но после продолжительной оттепели, которая ждет столицу, это будет довольно заметное похолодание», - подчеркнул Леус.

При этом он подчеркнул, что это прогноз на долгосрочный период, поэтому сейчас пока нельзя говорить о конкретных цифрах.

В российском регионе ударил 73-градусный мороз

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил неустойчивость погоды этой зимой. По его словам, зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители