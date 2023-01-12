В российской столице ожидается новая волна похолодания. Морозы до -10 градусов придут 24 января, сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, похолодание ожидается уже в третьей декаде января. С 24-25 числа и до конца месяца москвичей ждет холодное вторжение с понижением температуры. Ночью температура воздуха опустится до -10-15 градусов, а днем -5-10 градусов.
«Оно не будет таким же сильным, как было рождественское. Но после продолжительной оттепели, которая ждет столицу, это будет довольно заметное похолодание», - подчеркнул Леус.
При этом он подчеркнул, что это прогноз на долгосрочный период, поэтому сейчас пока нельзя говорить о конкретных цифрах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил неустойчивость погоды этой зимой. По его словам, зимой изменчивость погоды значительно выше, чем летом, это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим.