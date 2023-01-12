«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных, в Московской области до конца недели, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 7:00 14 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве.

По данным синоптиков, в четверг в столице ожидается до минус 5-7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В пятницу — минус 2-4 градуса, небольшой снег, в субботу осадки продолжатся, потеплеет до минус 1 градуса.