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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных

Мослента

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных, в Московской области до конца недели, передает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гололедица. Период предупреждения до 7:00 14 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве.

В Подмосковье предупреждение действует до пятницы, 13 января.

По данным синоптиков, в четверг в столице ожидается до минус 5-7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В пятницу — минус 2-4 градуса, небольшой снег, в субботу осадки продолжатся, потеплеет до минус 1 градуса.

Ранее москвичам рассказали о погоде в старый Новый год.

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